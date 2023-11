Górnik podniósł się po zaskakującej porażce w Piotrkowie Trybunalskim. W sobotę pewnie pokonał u siebie Azoty Puławy 34:29. Podopieczni Tomasza Strząbały dobrze spisywali się w obronie. Interwencje notował Piotr Wyszomirski , a w ataku na początku błyszczał Rennosuke Tokuda . W końcówce pierwszej części goście mieli szansę na złapanie bezpośredniego kontaktu, ale nie trafili do pustej bramki po rzucie przez całe boisko. Gospodarze zdołali błyskawicznie odskoczyć. Zamiast 12:11, zrobiło się 16:12. W drugiej części zabrzanie mieli wszystko pod kontrolą. Szybko zwiększyli przewagę do sześciu bramek. W sobotę rzutami z drugiej linii imponował Damian Przytuła, który zdobył 11 bramek.

- Od pierwszych minut narzuciliśmy bardzo dobrą grę w obronie. Rewelacyjnie spisywali się nasi bramkarze. W ataku mieliśmy sporo czystych sytuacji. Przed nami jeszcze długa droga. Teraz walczymy o to, aby mieć jak najlepsze miejsce do walki o medale po play-offach. To spotkanie na pewno nam w tym pomoże. Cieszę się, że po powrocie ze Szwajcarii zagraliśmy tak dobre spotkanie. Nie mamy jednak czasu na odpoczynek, bo teraz w głowie jest już tylko mecz w Atenach - powiedział Tomasz Strząbała, trener Górnika.

- Mecz trwa 60 minut. To nic, że w pierwszej połowie prowadziliśmy już pięcioma bramkami. Kolejny raz wyciągnęliśmy rękę do przeciwnika. Niewykorzystane sytuacje mogą się na nas zemścić. Już do przerwy mogliśmy mieć wszystko zamknięte. Im za dużo nie wychodziło w ataku. W drugiej części MMTS był bardzo waleczny, doskoczył do nas i zaczęło się przeciąganie liny. Takie spotkania też trzeba umieć wygrać - wyjaśniał trener Witalij Nat.