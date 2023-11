W królestwie zimy Polska lepsza od mistrza Afryki. Dwa trafienia... bramkarki

Polki w czwartek wygrały dość pewnie w Hamar z Islandią 29:23 , następnego dnia zjawiły się już w zaśnieżonym słynnym zimowym kurorcie Lillehammer . To tu przed latry gościły zimowe igrzyska olimpijskie, to odbywają się prestiżowe zawody w skokach czy biegach. Piłka ręczna to jednak w Norwegii również sport niemal narodowy , zwłaszcza z uwagi na sukcesy pań prowadzonych przez od 14 lat przez Thorira Hergeirssona . Stąd i zainteresowanie turniejem Posten Cup jest spore.

W sobotę rywalem Polski był mistrz Afryki - Angola. Akurat z tym zespołem Biało-Czerwone po raz ostatni miały styczność sześć lat temu, gdy w mistrzostwach świata wygrały dopiero po rzutach karnych. Wtedy jednak Polska grała o dalsze lokaty, teraz jest apetyt nawet na to, by załapać się do ćwierćfinału. To by bowiem oznaczało przedłużenie szans na olimpijską kwalifikację do Paryża.