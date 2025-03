Piotrcovia sensacyjnie ogrywa wicemistrzynie Polski. Koszalinianki blisko przełamania

To niesamowite uczucie. KPR Gminy Kobierzyce to naprawdę bardzo dobrze grający, a przy tym niezwykle fizyczny zespół. Wiedziałyśmy, że czeka nas trudne spotkanie. Podchodziłyśmy do tego meczu z wiarą w swoje umiejętności, zwłaszcza że miałyśmy za sobą serię wygranych. Takie zwycięstwa zawsze napędzają i dodają pewności siebie. Byłyśmy zdeterminowane do samego końca, a to pozwoliło nam dziś odnieść sukces

~ przyznała Joanna Waga, rozgrywająca Piotrcovii Piotrków Trybunalski.