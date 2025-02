Gnieźnianki zaskoczą MKS FunFloor? Ciekawe starcia w Kobierzycach i Chorzowie

Podopieczne Roberta Popka spróbują sprawić niespodziankę w Hali Globus w Lublinie. W ostatnich spotkaniach gnieźnianki musiały radzić sobie w mocno osłabionym składzie, jednak mimo to były bliskie sensacyjnego rozstrzygnięcia w starciu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Zdecydowanymi faworytkami tego meczu wydają się zawodniczki MKS-u FunFloor Lublin, jednak muszą one unikać sytuacji z poprzednich spotkań, w których bardzo dobre momenty gry przeplatały ze słabszymi.

- Nie jest to łatwy rywal. To zadziorne dziewczyny, które już nieraz pokazały, że potrafią bardzo dobrze grać w piłkę ręczną. Na pewno będą chciały zrewanżować się za pierwszy mecz, który wygrałyśmy u nich. Na pewno pokażą dobrą grę, ale my postawimy na swoim. Pokażemy, że ten pierwszy mecz wygrałyśmy nieprzypadkowo - zapowiedziała Aleksandra Rosiak, rozgrywająca MKS-u FunFloor Lublin.