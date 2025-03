Ostrovia górą w Głogowie. Gwardia ucieka przed goniącym Górnikiem

Sobotnie spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze. Przez większość pierwszej połowy prowadzili dwiema, trzema bramkami. Tuż przed zejściem do szatni przyjezdni doprowadzili do remisu 17:17. Po zmianie stron drużyna Kima Rassmusena utrzymywała dobry rytm, nadawała ton rywalizacji i odniosła zwycięstwo, które zapewne przesądziło o losach trzeciego miejsca.

Witalij Nat przyznał, że kluczowa dla przebiegu pojedynku okazała się końcówka pierwszej połowy. - Po tym obraz gry zmienił się diametralnie. Z minuty na minutę goście nabierali wiatru w skrzydła i budowali przewagę. Choć nie była duża, bo to jedna, dwie bramki, to wystarczyła, aby kontrolować mecz. W samej końcówce ostrowianie podwyższyli wynik - tłumaczył trener KGHM Chrobrego .

Dobre, żywe spotkanie obejrzeli kibice w opolskiej Stegu Arenie. Corotop Gwardia pokonała MMTS Kwidzyn 30:29. Nawet jeśli gospodarze osiągnęli małą przewagę w postaci trzech bramek, to goście zawsze potrafili ją zredukować. W ostatniej minucie odrobili dwa gole, ale zabrakło im czasu na doprowadzenie do karnych. Taki wynik oznacza, że trudno będzie im dostać się do czołowej ósemki.

- To było bardzo ciężkie spotkanie. Zachowaliśmy chłodną głowę do końcowych minut. To dało nam tę jedną bramkę na plusie. Na pewno mogliśmy zagrać jeszcze lepiej w obronie. Nie ma co ukrywać, że do zwycięstwa ponieśli nas kibice - wyjaśniał Janusz Wandzel, obrotowy Corotop Gwardii.