Piłka ręczna. Orlen Wisła rozpoczęła przygotowania

Od porannego biegania po lesie rozpoczęli piłkarze ręczni Orlen Wisły okres przygotowawczy do sezonu 2020/2021. Popołudniowy trening odbędzie się w Orlen Arenie, tym razem wbrew tradycji - bez udziału publiczności.

Miesiąc temu zawodnicy rozjechali się na urlopy, by 30 czerwca zameldować się w klubie na pierwszym, nieoficjalnym, ale tradycyjnym spotkaniu z zarządem klubu.



W środę rano rozpoczęli już treningi, najpierw biegowy, po lesie w okolicach Płocka, a na godziny popołudniowe zaplanowane zostały zajęcia w hali. Każdego roku pierwszy trening odbywał się z udziałem publiczności, jednak przed sezonem 2020/2021, w związku z zaleceniami dotyczącymi ochrony zdrowia, na trybunach nie zasiądą obserwatorzy.



Pierwszy do Płocka, już przed tygodniem przyjechał Francuz Jeremy Toto, w poprzednim sezonie zawodnik Saint-Raphael, po nim kolejni nowi zawodnicy, którzy dodatkowo musieli załatwić formalności związane z wynajęciem mieszkań.



Od nowego sezonu w drużynie Orlen Wisły wystąpią także: Krzysztof Komarzewski (wcześniej Wybrzeże Gdańsk), Hiszpanie David Fernandez (z Abanca Ademar Leon) i Abel Serdio (Barca Lassa) oraz Bośniak Mirsad Terzic (Telekom Veszprem).



Zawodnicy będą trenować w swojej hali przez cały lipiec. Na początku czeka ich bieganie i zajęcia z piłką. Na 5 sierpnia zaplanowano pierwszy z czterech sparingów. Przeciwnikiem Orlen Wisły będzie drużyna Wybrzeża Gdańsk, której trenerem jest płocczanin Krzysztof Kisiel.



Wiadomo również, że w dniach 14-15 sierpnia podopieczni trenera Xavi Sabate zagrają w Mielcu w VIII Memoriale Antoniego Weryńskiego. Turniej będzie mocno obsadzony, wystąpią także: Tatran Presov, Azoty Puławy, Górnik Zabrze, Piotrkowianin Piotrków Trybunalski i gospodarze SPR Stal Mielec.



Memoriał będzie znakomitym sprawdzianem przed zaplanowanym na 26-30 sierpnia turniejem Pucharu Polski. Orlen Wisła wraz z PGE Kielce dołączy do rywalizacji w półfinale. Na pierwszy weekend września zaplanowano start rozgrywek ekstraklasy.



Płoccy szczypiorniści nie wystąpią w tym sezonie w Lidze Mistrzów, ale zagrają w Lidze Europy. 14 lipca dowiedzą się, czy zostaną zakwalifikowani do fazy grupowej, czy o miejsce wśród 24 zespołów powalczą w eliminacjach.



