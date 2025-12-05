Partner merytoryczny: Eleven Sports

Demolka w Rotterdamie i ostrzeżenie dla Polski. Tuż przed meczem o wszystko

Wygrywając 28:25 z Argentyną polskie piłkarki ręczne praktycznie zapewniły sobie w czwartek miejsce wśród najlepszych 16 ekip świata. Do czołowej ósemki droga jest jednak daleka, a podstawowy problem dotyczy tego, że wiedzie przez starcie z Holandią. Niby drużynę spoza ścisłej światowej czołówki, ale jednak napędzaną przez pełną Ahoy Arenę w Rotterdamie. I w czwartek późnym wieczorem "Pomarańczowe" wyraźnie pogroziły Polsce. Jest już reakcja z naszego obozu.

Sportowczyni w czerwono-białym stroju drużynowym obserwuje boisko, jej długie blond włosy zostały spięte w wysoki kucyk. W tle rozmyte sylwetki kibiców i innych zawodniczek, dominują niebieskie i czerwone kolory.
Daria Michalak przyznaje, że w starciu z Holandią Polki chcą walczyć o swoje marzeniaPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe

W pierwszej części mistrzostw świata planem reprezentacji Polski było wygranie dwóch spotkań, bo trudno było zakładać, że zespół Arne Senstada pokusi się o megasensację w starciu z Francją. Choć akurat z obrończyniami tytułu jego podopieczne zagrały najlepsze pół godziny w tym roku. A może nawet w kilku ostatnich latach. Polska długo prowadziła z Francją, pierwszą połowę przegrała jedną bramką. A w ostatnim kwadransie już nie istniała, mecz skończył się wynikiem 28:42.

    Wcześniej były jednak zwycięstwa z Chinami (36:20, świetny ostatnie kwadrans) i Tunezją (29:26, potworne męki przez 55 minut). To one sprawiły, że do drugiej fazy nasz zespół awansował z drugiej pozycji w grupie F, zabierając ze sobą wyniki spotkań z Francją i Tunezją.

    Czwartkowe starcie z Argentyną prawdopodobnie zdecydowało o tym, że Biało-Czerwone zapewniły sobie miejsce wśród 16 najlepszych ekip na świecie. Czyli powtórzyły osiągnięcie z 2021 i 2023 roku, gdy też plasowały się w przedziale 13-16. Szansa, że stanie się inaczej, są pewnie liczone w promilach. Wiązałyby się z dwoma zwycięstwami Tunezji, w tym dość wysokim z Austrią.

    Dwie zawodniczki drużyny w białych koszulkach i czerwonych spodenkach cieszą się po udanej akcji, obejmując się na boisku do piłki ręcznej. W tle zawodniczki drużyny przeciwnej w niebieskich strojach oraz sędzia. Za nimi widoczne są flagi różnych państw.
    Monika Kobylińska i Daria Michalak miały się z czego cieszyć w pierwszej połowie meczu z FrancjąPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe

    Przed ekipą Senstada jeszcze co najmniej dwie potyczki: w sobotę z Holandią, w poniedziałek z Austrią. To pierwsze może dać całkiem niespodziewaną możliwość awansu do ćwierćfinału - warunkiem jest pokonanie gospodarza mundialu, ale też dodatkowo zwycięstwo w poniedziałek i porażka Holandii z Francją.

    Jest tylko w tym wszystkim jeden problem: "Pomarańczowe" znów straszą swoimi wynikami. A wiosną z Polską uporały się... drugim składem.

      Dwa mecze prawdy dla reprezentacji Polski. W sobotę kluczowy bój o ćwierćfinał. Rywal z najwyższej półki

      Polki w czwartek już dawno były w hotelu, gdy Holandia ruszyła do starcia z Tunezją, która przecież niemal do samego końca grała o zwycięstwo z naszym zespołem. W "Kraju Tulipanów" po cichu liczy się na to, że wrócą czasy, gdy Holenderki były wśród najlepszych ekip świata. A to przecież działo się całkiem niedawno, pod koniec poprzedniej dekady. Złoto mistrzostw świata w Japonii (2019), srebro w Danii (2015), brąz w Niemczech (2017) - to podkreślało wielkość drużyny z Estavaną Polman, Lois Abbingh, Merek Freriks czy Laurą van der Heijden w składzie.

      Trzy pierwsze wciąż grają, dodają tej drużynie doświadczenia, ale coraz większą rolę odgrywają 20- czy 25-latki. Za sprawą zatrudnionego rok temu szwedzkiego trenera Henrika Signella teraz mają wrócić do strefy medalowej. Zwłaszcza, że kiepskimi wynikami wypisały się z niej Szwedki.

      Zawodniczka w fioletowej koszulce drużyny z numerem 23 wykonuje rzut piłką podczas meczu piłki ręcznej. Obok niej znajdują się dwie przeciwniczki w białych strojach z numerami 13 i 19. W tle widoczne są nieostre flagi narodowe.
      Zoe Sprangers w meczu z TunezjąIris van den BroekPAP/EPA

      W starciu z Tunezją Holandia błyszczała od początku. Świetna obrona i kontry, które kończyły obie skrzydłowe (Bo van Wetering i Angela Melestein) robiły swoje. W 21. minucie było już 17:6, po pierwszej połowie - 22:9.

      Nic więc dziwnego, że Signell mógł rotować składem, jedynie Malestein grała dłużej niż reszta. Skończyło się na 39:21, mniej liczna niż w pierwszej rundzie publiczność w Ahoy Rotterdam mogła świętować.

      W sobotę po godz. 20.30 można spodziewać się kompletu kibiców. Holandia też chce mieć spokój przed starciem z Francją, gdy decydować się będzie pierwsze miejsce w grupie. A to istotne, bo zapewne triumfator uniknie konfrontacji o półfinał z Danią, jeśli ta poradzi sobie z Węgrami.

      Podejmiemy rękawicę, choć zdajemy sobie sprawę, że one są gospodarzami i grają u siebie. Atmosfera, pełna hala: to nas też motywuje
      Daria Michalak

      - Chcemy walczyć o swoje marzenia, wszystko jest możliwe - dodaje nasza skrzydłowa.

      Na początku marca Polska zagrała z Holandią w Golden League w 's-Hertogenbosch. I przegrała 22:26 (10:12), co mogłoby świadczyć o zaciętości spotkania. Takie było w pierwszej połowie, później nasz gonił rywala. Tyle że Senstad miał wtedy najmocniejszy skład, niemal ten sam, który ma do dyspozycji obecnie. A Signell dał szansę zapleczu, które wspomagały jedynie: Alieke van Maurik, Judith van der Helm, Romee Maarschelkerweerd i Kelly Vollebregt. Największe gwiazdy Szwed zostawił na starcia z Danią i Norwegią. A teraz Polman, Zoe Sprengers, Abbingh, Kelly Dulfer czy Malestein wyjdą na boisko już od początku.

      Zawodniczki drużyn piłki ręcznej walczą o piłkę podczas dynamicznej akcji meczu, w tle widać kolorowe trybuny oraz banery reklamowe.
      Alieke Van Maurik Iris van den BroekPAP/EPA

      Tabela grupy III (Rotterdam):

      • 1. Francja 6 pkt - 116:63
      • 2. Holandia 6 pkt - 105:68
      • 3. Polska 4 pkt - 85:93
      • 4. Austria 2 pkt - 66:86
      • 5. Argentyna 0 pkt - 73:87
      • 6. Tunezja 0 pkt - 65:111

      Mecze do rozegrania:

      • Sobota: Austria - Tunezja (15.30), Francja - Argentyna (18.00), Holandia - Polska (20.30).
      • Poniedziałek: Tunezja - Argentyna (15.30), Polska - Austria (18.00), Francja - Holandia (20.30).
      Mistrzostwa Świata (K)
      Główna runda
      04.12.2025
      20:30
      Zakończony
      Bo van Wetering
      3' , 6' , 13' , 15' , 18' , 38' , 39' , 45' , 48'
      Angela Malestein
      4' , 9' , 10' , 12' , 32'
      Larissa Nusser
      5'
      R. Maarschalkerweerd
      7' , 11'
      Lois Abbingh
      8'
      Dione Housheer
      17' , 43' , 56'
      Kelly Vollebregt
      19' , 20' , 30' , 54'
      Zoe Sprengers
      21' , 25' , 60'
      Judith van der Helm
      26'
      Alieke van Maurik
      27' , 44' , 52' , 57'
      Nikita van der Vliet
      28' , 49'
      Kelly Dulfer
      31'
      Merel Freriks
      33' , 40'
      Estavana Polman
      59'
      Fadwa Aouij
      3' , 41' , 51' , 55'
      Mouna Jlezi
      4'
      Aya Ben Abdallah
      5'
      Salma Ben Hassine
      8' , 29' , 33'
      Soumaya Belhadj
      14' , 46' , 49' , 50'
      Nada Zalfani
      20' , 25' , 53'
      Amal Hamrouni
      24' , 35' , 60'
      Amal Ben Hassine
      52'
      Mayssa Ben Hassine
      57'
      Wszystko o meczu

      Trener w białej bluzie analizuje taktykę z zawodniczkami polskiej drużyny piłki ręcznej, ubrane w czerwono-białe stroje z napisem Polska na plecach, skupione na tablicy z rysunkiem schematu gry.
      Trener Arne Senstad z reprezentantkami PolskiPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe
      Monika Kobylińska przed meczem ze Szwecjąmateriały prasowemateriały prasowe

