Odrzuciła Ukrainę, przyjęła rosyjskie obywatelstwo. Nadeszła ostra decyzja z Kijowa

- Wszyscy nasi trenerzy to gimnastycy lub przedstawiciele skoków na trampolinie. Jak ktoś z zupełnie innej dziedziny może cię czegokolwiek nauczyć? Przez ostatnie kilka lat uprawiania sportu na Ukrainie zdałam sobie sprawę, że się nie rozwijam - powiedziała Sofia Łyskun, skoczkini do wody, która w ostatnich dniach jest "na językach" u naszych wschodnich sąsiadów. Postanowiła zrzec się ukraińskiego paszportu i przyjąć rosyjskie obywatelstwo. Twierdzi, że udało jej się to dopiero za trzecim razem.

Urodziła się w 2002 roku w Ługańsku, jako nastolatka przeprowadziła się do Kijowa.

Prezes Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego Wadym Gutzeit nazwał jej decyzję "po prostu zdradą".

Nie wiem, jak można to skomentować. Obrzydliwe. Paskudne. Wstyd

23-latka ogłosiła decyzję na łamach rosyjskiego dziennika "Izwiestija", nie informując wcześniej ani ukraińskiego ministerstwa sportu, ani federacji, ani nawet sztabu szkoleniowego, którego kompetencje kwestionowała. To dodatkowo podgrzało emocje.

Sofia Łyskun zmieniła front, przeszła do Rosji. Oto reakcja Ukraińców

W piątek Ukraińska Federacja Skoków do Wody ogłosiła po nadzwyczajnym zebraniu w swojej siedzibie w Kijowie, że wykluczyła Łyskun z kadry, odebrała jej wszystkie zdobyte tytuły i nagrody otrzymane pod jej egidą.

"Takie kroki są kategorycznie niedopuszczalne. Dyskredytują nie tylko pojedynczego sportowca, ale całą reprezentację Ukrainy, która codziennie bezinteresownie walczy o prawo do reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej. Zwrócimy się również do międzynarodowych instytucji sportowych z wnioskiem o poddanie tej zawodniczki kwarantannie sportowej zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi" - cytuje oświadczenie Reuters.

Zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia dodatkowych środków zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy i regulacjami wewnętrznymi Federacji, aby zapobiec dalszym takim przypadkom. Zaszczyt reprezentowania Ukrainy to nie przywilej, lecz wysoka odpowiedzialność, której nie można zdradzić

Wspomniana agencja Reuters próbowała skontaktować się ze stroną rosyjską, ale nie otrzymała odpowiedzi.

Łyskun zdobyła wicemistrzostwo świata w 2022 roku, łącznie także siedem medali mistrzostw Europy oraz kolejne cztery w European Diving Championships (czempionat zorganizowany typowo dla skoków do wody). Na igrzyskach w Tokio była 16., a w Paryżu 11. w skokach z trampoliny 10-metrowej.

Sofia Łyskun (druga od lewej) Future Publishing Getty Images