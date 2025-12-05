Hit La Ligi za pasem, nagle takie wieści dla Lewandowskiego i spółki. Koniec czekania
FC Barcelona nie zwalnia tempa - po niedawnym starciu z Atletico Madryt podopieczni Hansiego Flicka już niebawem podejdą do kolejnego wymagającego wyzwania w Primera Division i powalczą o punkty z Realem Betis. Tymczasem z obozu "Blaugrany" nadeszły naprawdę dobre wieści, na które Robert Lewandowski i spółka bez dwóch zdań niecierpliwie wyczekiwali.
FC Barcelona prezentuje ostatnio naprawdę równą formę - w dwóch kolejnych meczach Primera Division "Duma Katalonii" ograła bowiem Deportivo Alaves oraz Atletico Madryt... z takim samym stosunkiem bramek, czyli 3:1 na korzyść FCB.
Teraz podopieczni Hansiego Flicka będą starali się pójść za ciosem, choć nie będzie to łatwe - ich kolejnym rywalem będzie bowiem dobrze dysponowany w bieżącej kampanii Real Betis.
Wielkie powroty do kadry meczowej Barcelony. Wszystko jasne ws. gwiazd
Na szczęście dla "Barcy" w całym tym kontekście nadeszły naprawdę dobre wieści. Jak podaje Jordi Batalla z dziennika "Mundo Deportivo" trzech graczy "Blaugrany", mimo ostatnich problemów zdrowotnych, będzie gotowych na grę przeciw "Los Verdiblancos".
Mowa tu o Raphinhi, Frenkiem de Jongu oraz Ferminie Lopezie. Zwłaszcza ten ostatni przypadek to pozytywne zaskoczenie, bo wedle pierwotnych doniesień zawodnik ten zielone światło na grę miał otrzymać nieco później. Nie należy się spodziewać co prawda, że rozegra on pełne 90 minut, ale wyjście z ławki jest jak najbardziej wskazane.
Coraz bliżej powrotu do pełni sił zdaje się też być Marc-Andre ter Stegen - nie ma jednak co się spodziewać, że wróci na swoje dawne miejsce między słupkami bramki FCB i pośle na ławkę Joana Garcię. Na piątkowym treningu nieobecni byli za to Dani Olmo, Ronald Araujo i Gavi.
Napięty terminarz FC Barcelona. Przed nią dwa istotne mecze
Starcie Betis - Barcelona odbędzie się 6 grudnia o godz. 18.30. Następnie Robert Lewandowski i spółka zmierzą się w Lidze Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt 9 grudnia o 21.00. Stawką jest wdarcie się do czołowej ósemki tabeli fazy ligowej i bezpośredni awans do 1/8 finału.