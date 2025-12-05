Minęła chwila od powrotu polskiej kadry z młodzieżowych mistrzostw Europy U-23, lecz emocje wciąż są gorące. Trudno się dziwić, wszak Polki odniosły w Budapeszcie historyczny sukces. Natalia Kuczewska (51 kg), Julia Szeremeta (57 kg), Barbara Marcinkowska (70 kg) i Emilia Koterska (80 kg) przywiozły do kraju złote medale, a Marta Prill (48 kg), Nikola Prymaczeno (54 kg) i Julia Oleś (+80 kg) dorzuciły brązowe krążki.

Na każdych zawodach jest dobrze, czasem bardzo dobrze, a na tych akurat świetnie. Obawiałem się ich trochę, bo forma nie była już idealna. Dziewczyny mają jednak charyzmę i doświadczenie, wiele turniejów za sobą

To jednak nie koniec wspaniałych wieści dla kibiców polskiego boksu. Potwierdzają się bowiem świetne nowiny prosto ze światowej pięściarskiej sceny. Padają nazwiska Julii Szeremety i Agaty Kaczmarskiej, lecz nie tylko.

Wspaniałe wieści o Julii Szeremecie. To już oficjalne

"Julia Szeremeta i Agata Kaczmarska liderkami, a Aneta Rygielska wiceliderką rankingu światowego" - ogłasza Polski Związek Bokserski w nowym komunikacie. Potwierdza się w nim to, czego oczekiwali kibice - imponujące tegoroczne występy Polek w ringu przynoszą efekty.

Julia Szeremeta zajmuje pierwsze miejsce rankingu federacji World Boxing w kategorii wagowej 57 kg. Ma na koncie 2075 punktów, dzięki czemu dystansuje Jaismine z Indii i Jucielen Romeu z Brazylii.

Jak już wspomniano w ogłoszeniu, liderką w swojej kategorii (+80 kg) jest też inna Polka, Agata Kaczmarska. Zebrała 1500 pkt. Wysokie miejsca zajęły również Aneta Rygielska (2., 60 kg), Emilia Koterska (6., 80 kg), Wiktoria Rogalińska (7., 54 kg), Barbara Marcinkowska (10., 70 kg), Kinga Krówka (11., 65 kg), Oliwia Taborek (14. 75 kg) i Natalia Kuczewska (19., 51 kg).

Na zawodniczki czeka teraz chwila przerwy. Szeremeta już zapowiedziała, że zaczyna wolne, choć - jak się później okazało - niebawem poprowadzi specjalny trening dla dzieci i młodzieży podczas II Warszawskiego Festiwalu Sportów Walki. Impreza zaplanowana jest na sobotę 6 grudnia. 22-letnia pięściarka będzie gościem specjalnym eventu.

