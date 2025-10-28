Partner merytoryczny: Eleven Sports

MŚ w piłce ręcznej kobiet 2025. Kiedy mecze Polek? [TERMINARZ, TRANSMISJE]

Aleksy Kiełbasa

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet 2025 odbędą się w dniach od 26 listopada do 14 grudnia. Udział w tym turnieju weźmie reprezentacja Polski, prowadzona Arne Senstada, która trafiła do grupy F. Kiedy, gdzie i o której zagrają Polki? Gdzie oglądać MŚ? Piłka ręczna kobiet. Transmisje. Terminarz. Relacje tekstowe i wyniki w serwisie Interia Sport.

Monika Kobylińska - kapitan reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobietLukasz LaskowskiNewspix.pl

Mistrzostwa świata 2025 w piłce ręcznej kobiet, to najważniejszy tegoroczny turniej, w którym udział weźmie reprezentacja Polski. Będzie to 27. odsłona tej imprezy, której gospodarzami są Niemcy oraz Holandia. Dla obu krajów będzie to trzeci raz, kiedy najlepsze szczypiornistki globu powalczą o medale. Wieli finał 14 grudnia, a także mecz o trzecie miejsce, zostaną rozegranie na arenie Rotterdam Ahoy w Rotterdamie.

Kiedy mistrzostwa świata w piłce ręcznej 2025? Kiedy mecze Polek? Z kim Polki zagrają w grupie? [TERMINARZ]

W mistrzostwach świata w piłce ręcznej kobiet 2025 wezmą udział 32 zespoły z pięciu konfederacji. Tytułu sprzed dwóch lat będą broniły Francuzki, z którymi reprezentacja Polski zmierzy się w grupie.

Reprezentacje zostały podzielone na osiem czterozespołowych grup. Trzy najlepsze z nich awansują do fazy zasadniczej, która składa się z sześciozespołowych grup 1, 2, 3 i 4. Natomiast drużyny z czwartych miejsc zmierzą w rywalizacji o puchar prezydenta.

Punkty zdobyte w meczach z drużynami, które również awansowały, są przenoszone do fazy zasadniczej. Do ćwierćfinałów awansują po dwa najlepsze zespołu z grup, a ich zwycięzcy zagrają w półfinałach, natomiast zwycięzcy półfinałów w wielkim finale. Przegrani w półfinałach zmierzą się z kolei w meczu o trzecie miejsce. Ponadto reprezentacje z miejsc 3-6 fazy zasadniczej rozegrają spotkania o miejsca 5-8.

Grupa reprezentacji Polski na MŚ w piłce ręcznej kobiet 2025 [TERMINARZ]

Grupa F:

  • Francja
  • Polska
  • Tunezja
  • Chiny

Terminarz meczów grupowych reprezentacji Polski:

  • 28 listopada, godz. 18:30 Polska - Chiny
  • 30 listopada, godz. 15:30 Tunezja - Polska
  • 2 grudnia, godz. 21:00 Francja - Polska

Terminarz fazy pucharowej:

  • 9-10 grudnia - ćwierćfinały
  • 12 grudnia - półfinały
  • 14 grudnia, godz. 14:30 mecz o 3. miejsce
  • 14 grudnia, godz. 17:30 - wielki finał

MŚ w piłce ręcznej kobiet 2025. Gdzie oglądać mecze w TV i online live stream? [TRANSMISJE NA ŻYWO, WYNIKI]

Wyniki na żywo i tekstowe relacje z meczów Polek w serwisie Interia Sport.

