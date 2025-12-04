Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szaleństwo w końcówce, dramatyczna pogoń mistrzów Polski. Ostatnia akcja zdecydowała

Andrzej Grupa

Mistrzowie Polski z Orlenu Wisły świetnymi występami tej jesieni sprawili, że ich awans do fazy pucharowej nie jest w żaden sposób zagrożony - w przeciwieństwie do poprzednich lat. Mało tego, "Nafciarze" są blisko zajęcia trzeciej pozycji w swojej grupie, dziś w Płocku mogli zrobić w tym kierunku wielki krok. W starciu z GOG Handbol, z którym wygrali dwa tygodnie temu w Danii. Kibice mistrza Polski musieli być jednak mocno zdziwieni scenariuszem, jaki miał miejsce w starciu tych ekip. W 54. minucie goście wygrywali czterema bramkami. Wisła zaczęła pogoń.

Moment dynamicznej walki podczas meczu piłki ręcznej, dwóch zawodników ściera się w kontakcie fizycznym, zawodnik w niebieskiej koszulce numer 22 trzyma piłkę, a rywal w żółto-czerwonej koszulce z numerem 66 blokuje jego ruch.
Melvyn Richardson rzuca, Anton Lindskog broni. Orlen Wisła Plock - GOG w Lidze MistrzówMarcin Solarz/FotoPykNewspix.pl

Dwa tygodnie temu w Svendborgu mistrzowie Polski wygrali z GOG 30:28 - po kapitalnych pierwszych 25 minutach (16:10), ale i wielkich nerwach w samej końcówce. Młody zespół z Danii odrobił bowiem straty, remisował na kilka minut przed końcem, mógł też doprowadzić do remisu w ostatnich sekundach. A stracił piłkę, a później i bramkę.

Tamta wygrana otworzyła "Nafciarzom" drogę do trzeciego miejsca w grupie, a jak najbardziej stało się ono realne po zeszłotygodniowym zwycięstwie w Paryżu. Też w dramatycznych okolicznościach, ale jednak znów końcówka dała sukces. SC Magdeburg i FC Barcelona są na dziś poza zasięgiem, ale dziś płocczanie mogli tak naprawdę niemal zapewnić sobie tę trzecią pozycję. Wystarczyło pokonać GOG, a później poczekać na triumf Magdeburga z OTP Bank-Pick Segedyn. Przed czterema ostatnimi kolejkami w lutym i marcu mistrzowie Polski mieliby idealną sytuację.

    Inny plan mieli jednak wicemistrzowie Danii, którzy jeśli punktują, to tylko na... wyjazdach. W każdym z czterech spotkań w roli gości rzucali ponad 30 bramek, we własnej hali - tylko raz.

    Orlen Wisła Płock - GOG Gudme w Lidze Mistrzów. Spore zaskoczenie w Płocku, "Nafciarze" bezradni

    Dwa tygodnie temu w GOG brakowało Hjalte Lykke - 21-latka, który jest trzecim strzelcem zespołu. Dość szybko pokazał, że stanowi dużą siłę w ofensywie, podobnie jak i Farer Oli Mittun. To właśnie młodzi gracze rozbijali w puch słynną przecież defensywę Orlenu Wisły, bez problemu znajdowali pozycje rzutowe. A Mirko Alilović miał kiepską skuteczność w bramce, bo też i musiał bronić rzuty z sześciu metrów.

    Zawodnicy grający w piłkę ręczną podczas intensywnej akcji na parkiecie, jeden z zawodników w żółto-czerwonym stroju upada na ziemię, rywale w niebieskich koszulkach próbują przejąć piłkę, w tle widoczny bramkarz i bramka.
    Oskar Vind i Przemysław KrajewskiSzymon ŁabińskiPAP

    Trener mistrzów Polski Xavier Sabate patrzył na to dość spokojnie. Po kwadransie jego zespół przegrywał 8:10, w 20. minucie zaś 9:12, choć Alilović odbił właśnie piłkę w sytuacji sam na sam. Dobitki Lasse Vilhelmsena nie dał jednak już rady. Goście przygotowali się na grę wiślaków z Dawidem Dawydzikiem, ten często miał na sobie dwóch rywali. Mniej niż zwykle wnosił Gergo Fazekas, który na dodatek stłukł sobie tuż przed przerwą bark. Brakowało lidera w ofensywie, w obronie zaś trochę osamotniony był Leon Susnja. Nie dostawał wsparcia.

      I tak jak w Danii mistrzowie Polski dominowali w pierwszej połowie, tak dziś musieli gonić rywali. A nie dogonili - przegrali pierwszą część 14:16.

      Hiszpański trener Orlenu miał nad czym myśleć. W drugiej połowie w bramce gospodarzy pojawił się Torbjorn Bergerud - Norweg jak na razie zawodzi, nie zastępuje godnie Viktora Hallgrimssona. A na kole pojawił się Abel Serdio, wracający do Ligi Mistrzów po wyleczeniu kontuzji. I to on w 34. minucie wyrównał na 17:17. Momentalnie odezwali się też kibice w Orlen Arenie, to wsparcie było zawodnikom potrzebne.

      Dynamiczna akcja podczas meczu piłki ręcznej, zawodnik w niebieskim stroju próbuje rzucić piłkę do bramki, będąc intensywnie blokowany przez dwóch rywali w żółto-czerwonych strojach. W tle widoczne trybuny pełne kibiców oraz pozostali zawodnicy.
      Lasse Balstad i Dawi DawydzikSzymon ŁabińskiPAP

      Pomalutku, ale jednak gospodarze się rozkręcali. W ofensywie najwięcej zależało od Fazekasa, ale na rzuty zza bloku decydował się też Melvyn Richardson. To Francuz dał płocczanom pierwsze od dłuższego czasu prowadzenie (22:21).

      Obrona Orlenu Wisły wciąż jednak kulała, stąd i wyrównane starcie oraz niepewność do samego końca. Pogłębiona po dwóch nieudanych rzutach Lovro Mihicia, co znów pozwoliło graczom GOG odskoczyć na dwie bramki. A później na trzy, gdy trafił niesamowity 20-letni Ole Mittun (25:28).

        Sytuacja płocczan zrobiła się kiepska, za moment tracili do GOG już cztery bramki. I to po wrzutce na skrzydło.

        Zaczęła się pogoń za Duńczykami, którzy grali - dość skutecznie - siedmiu na sześciu w ataku. Niemniej na trzy minuty przed końcem Susnja rzucił przez całe boisko do pustej bramki, na 32:33.

        Gdy zaczynała się ostatnia minut, wiślacy przegrywali 33:34, ale mieli piłkę w ataku. Wyrównał na 20 sekund przed końcem Fazekas.

        Piłkę mieli jednak goście, ich trener poprosił o czas. I niemal z zerowego kąta obok Alilovicia trafił Vind.

        Kolejny mecz w Lidze Mistrzów "Nafciarze" rozegrają 19 lutego - w Bitoli z Eurofarmem Pelister.

        Pełen minutowy zapis relacji z meczu Orlen Wisła Płock - GOG można przeczytać TUTAJ.

        Orlen Wisła Płock - GOG Handbold 34:35 (14:16)

        Orlen Wisła: Alilović (3/17 - 18 proc.), Bergerud (3/24 - 12 proc.) - Richardson 9, Janc 5, Fazekas 4, Krajewski 4, Mihić 3, Serdio 2, Ilić 2, Szita 2, Susnja 1, Zarabec 1, Dawydzik 1, Daszek, Szyszko, Samoiła.

        Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 4/4.

        GOG: Boutaf (7/40 - 17 proc.), Havregaard (0/1 - 0 proc.) - Bjerre 9 (5/5 z karnych), Vilhelmsen 6, Vind 5, Mittun 5, Lykke 4, Pedersen 2, Tonnesen 2, Nygaard 1, Jakobsen 1, Teglgaard, Lang, Indergard, Dalby, Lindskog.

        Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 5/5.

        Liga Mistrzów
        Faza grupowa
        04.12.2025
        18:45
        Zakończony
        Dawid Dawydzik
        1'
        Melvyn Richardson
        3' , 21' , 23' , 37' , 38' , 40' , 42' , 52' , 56'
        Gergo Fazekas
        4' , 40' , 58' , 60'
        Miha Zarabec
        8'
        Przemysław Krajewski
        11' , 11' , 15' , 55'
        Zoran Ilic
        13' , 24'
        Zoltan Szita
        16' , 57'
        Mitja Janc
        26' , 30' , 32' , 45' , 53'
        Lovro Mihić
        33' , 43' , 47'
        Abel Serdio
        34' , 54'
        Leon Susnja
        57'
        Hjalte Lykke
        2' , 7' , 46' , 58'
        Emil Tonnesen
        3' , 13'
        Frederik Bjerre
        5' , 5' , 10' , 15' , 17' , 35' , 44' , 45' , 56'
        Oskar Rasmussen
        12' , 14' , 24' , 52' , 60'
        Lasse Vilhelmsen
        20' , 31' , 40' , 42' , 53' , 53'
        Nicolai Pedersen
        22'
        Oli Mittun
        25' , 29' , 38' , 47' , 50'
        Frederik Pedersen
        37' , 55'
        Henrik Jakobsen
        47'
        Wszystko o meczu

        Składy drużyn

        Orlen Wisła Płock
        GOG Handbold

