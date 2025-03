Polska kontra trzy potęgi. Pierwsze starcie rozstrzygnięte, jest niedosyt

Zaproszenie reprezentacji Polski do udziału w Golden League to spore wyróżnienie. Niby tylko towarzyski turniej, ale jednak z udziałem potęg, do których - przy całym szacunku dla Biało-Czerwonych - same nie należą. Holandia: szósta w niedawnych ME, piąta na igrzyskach, piąta w mistrzostwach świata 15 miesięcy temu. Dania: druga w mistrzostwach kontynentu, trzecia na igrzyskach i na mundialu. A Norwegia, to już wiadomo. Największa potęga, pierwsza, pierwsza i druga, "tylko" srebro w mistrzostwach świata.

