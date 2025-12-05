Media: To tam w przyszłym sezonie zagra Wilfredo Leon. Są najnowsze informacje

W najlepsze trwa siatkarski sezon klubowy 2025/2026. W piątek rozpocznie się już 10. kolejka fazy zasadniczej PlusLigi. Na tę chwilę liderem rozgrywek jest Aluron CMC Warta Zawiercie, a po piętach depcze jej Bogdanka LUK Lublin, aktualni mistrzowie Polski. Ekipa Stephana Antigi miała niedawno nieco gorszy czas i zanotował aż trzy porażki z rzędu. Mimo to zespół wrócił na zwycięską ścieżkę i jest niepokonany od czterech spotkań.

Co ciekawe, ten okres rozgrywek to także najbardziej owocny w transfery czas. Kluby wykorzystują wygasające kontrakty siatkarzy i podejmują się negocjacji. Jednym z zawodników, którzy znaleźli się w takiej sytuacji jest Wilfredo Leon, lider wspomnianej Bogdanki.

Przyjmujący w drużynie z Lublina gra od 2024 roku i jest jej niekwestionowanym liderem. Według Przeglądu Sportowego Onet 32-latek ma oferty z PGE Projektu Warszawa, Asseco Resovii Rzeszów oraz cieszy się zainteresowaniem zespołów z ligi tureckiej. Do tego zainteresowany usługami wicemistrza olimpijskiego z Paryża ma być Trefl Gdańsk. W grę wchodzi także kwestia ewentualnego pozostania zawodnika w Lublinie.

Są nowe wieści ws. przyszłości Leona. "Bardzo prawdopodobne"

Najnowsze informacje w jego temacie przekazał Jakub Balcerzak, świetnie zorientowany w tematach siatkarskich ekspert. Według jego informacji Bogdanka LUK Lublin bardzo się stara, aby ten pozostał w ich szeregach na dłużej. Co więcej, jak czytamy, jest to bardzo prawdopodobne, że ten zdecyduje się na przedłużenie umowy.

- Wszystko wskazuje na to, że przyjmujący reprezentacji Polski spędzi trzeci sezon z rzędu w Lublinie. To bardzo prawdopodobne - napisał Balcerzak.

Są to jednak informacje nieoficjalne. Do potwierdzenia dojdzie dopiero po sezonie. Wtedy zespoły z Polski i zagranicy informują o wszystkich zmianach kadrowych. Najbliższy mecz Bogdanka LUK Lublin rozegra w sobotę 6 grudnia. O godz. 20:00 na własnej hali podejmą rewelację ligi, Indykpol AZS Olsztyn.

Wilfredo Leon MATEUSZ BIRECKI/REPORTER / Mateusz Birecki/REPORTER / NurPhoto via AFP East News

Wilfredo Leon Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Wilfredo Leon w reprezentacji Polski Oliwia Domanska East News