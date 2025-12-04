Partner merytoryczny: Eleven Sports

Na ten wynik czekała reprezentacja Polski. Sensacyjna połowa, ale co stało się później

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Reprezentacja Polski w bólach, ale jednak zdołała wygrać swoje pierwsze starcie w głównej fazie Ligi Mistrzów. Pokonała Argentynę 28:25, ale równie istotne spotkanie toczyło się zaraz po meczu naszej drużyny, Francja grała z Austrią. Czyli z największym rywalem w walce o przynajmniej trzecie miejsce na tym etapie. I jeszcze w 22. minucie faworyt tylko remisował. A później powtórzyl się scenariusz sprzed dwóch dni.

Dynamiczna walka zawodniczek podczas meczu piłki ręcznej, zawodniczki w białych i czerwonych strojach próbują zatrzymać przeciwniczkę w niebieskim stroju na żółtym parkiecie.
We wtorek Polki zostały rozbite przez Francję, choć dzielnie walczyły przez 45 minut. Dziś tego doświadczyły AustriaczkiMarcin BieleckiPAP

Polskie piłkarki ręczna nie pojechały na mistrzostwa świata do Holandii w roli faworytek, ale przecież w 2013 czy 2015 roku też wielkich marzeń nie było. A jednak zespół Kima Rasmussena przebił się do półfinału, dwukrotnie kończył mundial na czwartej pozycji. I to było wielkim wyczynem.

Dziś aż takich gwiazd w tej drużynie, jak wówczas, nie ma, ale Polki stać na świetną grę. Pokazały to dwa dni temu w pierwszej połowie starcia z Francją - drużyną broniącą złota. - Realnym celem jest zajęcie miejsca w przedziale 9-12 - mówił przed tym turniejem były legendarny bramkarz, a dziś prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal.

    I trudno się jego słowom dziwić - Polki dość szczęśliwie losowały, można się było spodziewać, że jeśli nie sprawią jakiejś przykrej niespodzianki, to o tę pulę 9-12 powalczą na sam koniec z Austrią. Chyba że będą wcześniej w stanie wznieść się na wyżyny i zaskoczyć faworyzowaną Holandię. A to spotkanie już w sobotę o godz. 20.30.

    Mistrzostwa świata. Obrończynie tytułu ruszyły do gry zaraz po Polkach. Zaskakujący scenariusz w pierwszych minutach

    Polki wygrały w czwartek swoje spotkanie z Argentyną, choć to zwycięstwo rodziło się w ogromnych bólach. A było absolutnie kluczowe, by zapewnić sobie przynajmniej czwarte miejsce w grupie, dające pozycje 13-16 na świecie.

    Zdecydowała końcówka, bo jeszcze na kilka minut przed końcem Argentyna minimalnie prowadziła. A Polki odpowiedziały kilkoma bramkami z rzędu i wygrały 28:25.

    Dwie zawodniczki podczas meczu piłki ręcznej, jedna ubrana w biało-czerwony strój próbuje przedostać się z piłką przez obronę przeciwniczki w niebieskim stroju, na tle niebieskiego boiska.
    Paulina Uścinowicz i Onacia OndonoMarcin BieleckiPAP

    W Ahoy Arenie zaplanowano jednak w czwartek trzy spotkania - i wszystkie były wazne dla naszej drużyny. W kontekście rywalizacji o trzecią pozycję w grupie ważne było starcie Francji z Austrią, z którą docelowo ekipa Arne Senstada powinna w poniedziałek rywalizować o trzecią pozycję.

    Tymczasem sam mecz zaczął się sensacyjnie - trochę bliźniaczo do naszej potyczki z mistrzyniami świata. W 9. minucie, po bramce Ines Ivancok-Soltic Austriaczki prowadziły 5:1. Francja szybko się obudziła z letargu, po kwadransie już był remis, ale zacięta walka trwała do końca pierwszej połowy. Tę mistrzynie świata wygrały 14:12.

    Druga część wyglądała już jednak jak w niedzielę, gdy "Trójkolorowe" grały z Polską. Kwadrans nawiązywania walki przez rywalki, a później już całkowita dominacja. Od stanu 19:14 (44. minuta) mistrzynie świata miały już pełną kontrolę. Uciekły na 28:16, mecz skończył się wynikiem 29:17.

    A to oznacza, że Polska ma cztery punkty, Austria zaś - dwa. Jeśli nawet w sobotę Biało-Czerwone przegrają z Holandią, a Austria wygra z Tunezją, to i tak o trzeciej pozycji w grupie zdecyduje bezpośrednie spotkanie - w poniedziałek o godz. 18.

    Francja - Austria 29:17 (14:12)

    Mistrzostwa Świata (K)
    Główna runda
    04.12.2025
    18:00
    Zakończony
    Lucie Granier
    1' , 13' , 15'
    Clarisse Mairot
    10' , 15' , 34'
    Tamara Horacek
    10'
    Pauletta Foppa
    13' , 19' , 38'
    Marie-Helene Sajka
    20' , 21' , 54'
    Lena Grandveau
    22' , 23' , 45'
    Suzanne Wajoka
    27' , 47'
    Oriane Ondono
    29' , 48' , 49'
    Alicia Toublanc
    35' , 40' , 51'
    Orlane Kanor
    42' , 52'
    Sarah Bouktit
    55' , 58' , 60'
    Klara Schlegel
    1' , 2' , 22'
    Eleonora Stankovic
    5'
    Philomena Egger
    6' , 10' , 19' , 24'
    Ines Ivancok-Soltic
    9' , 16' , 38' , 44' , 49'
    Nora Leitner
    15'
    Kristina Dramac
    28'
    Ana Pandza
    41'
    Lisa Spalt
    59'
