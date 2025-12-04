Aż 16 interwencji i sensacja we Francji. Udany rewanż w meczu Industrii Kielce

Wygrywając przed tygodniem z Dinamem Bukareszt wicemistrzowie Polski niemal zapewnili sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Tak się przynajmniej wydawało, patrząc na straty punktowe norweskiego Kolstad i właśnie ekipy z Rumunii. Mało tego, stworzyła się nawet okazja do powalczenia z Nantes czy Sportingiem Lizbona o wyższą pozycję niż szósta, ale tu kluczem było właśnie dzisiejsze spotkanie we Francji.

I gdy kielczanie przygotowywali się już do spotkania w historycznej stolicy Bretanii, Tałant Dujszebajew i spółka dostali zaskakującą wiadomość dotyczącą wyniku meczu Kolstad - Fuchse Berlin. Niemcy wysłali bowiem do autsajdera mocno osłabiony skład, bez najlepszego piłkarza ręcznego na świecie Mathiasa Gidsela. I przegrali 24:28, zmniejszając straty do Kielc do trzech punktów, a w perspektywie mając z nimi mecz w Trondheim w marcu.

Industria mogła dziś odpowiedzieć i mieć spokojną przerwę świąteczno-noworoczną - wygrywając w Nantes. Z wicemistrzem Francji, który niespełna dwa miesiące temu potężnie zbił ją w Hali Legionów - wygrał 35:27.

Kluczowy mecz wicemistrza Polski w Lidze Mistrzów. Industria Kielce kontra HBC Nantes

O takim scenariusz, jaki miał miejsce w Hall XXL Nantes Tałant Dujszebajew pewnie nawet nie marzył. Strzelaninę zaczął Jorge Maqueda, serdecznie tu witany, bo przecież pięć lat reprezentował miejscowy klub. A Theo Monar tu wchodził w seniorski handball.

Obrotowy trafił z kontry na 3:0 dla gości, wcześniej rzucił jeszcze Arkadiusz Moryto. Czwarta bramka była dziełem Szymona Sićki, gospodarze na taką radość czekali ponad sześć minut.

Tałant Dujszebajew Henning Bagger / Ritzau Scanpix AFP

Przez kwadrans gra wicemistrza Polski wyglądała kapitalnie, gospodarze mylili się w ataku na potęgę. A w obronie też byli dziurawi, choć to można tłumaczyć problemami kadrowymi w tej formacji. W 14. minucie Dylan Nahi podwyższył na 10:5. A za chwilę trener Dujszebajew przeprowadził tradycyjnie zmiany, które... źle wpłynęły na jego zespół.

Wicemistrzowie Francji zaczęli bowiem odrabiać straty, duża była w tym zasługa szwajcarskiego skrzydłowego Noama Leopolda. W 22. minucie obie ekipy dzieliła już tylko jedna bramka, złe decyzje w ataku podejmował Alex Dujszebajew. Tę niemoc na moment przerwał Piotr Jędraszczyk, ale w 23. minucie był już remis 13:13. Przyszły gracz Industrii Julien Bos zagrał do byłego Nicolasa Tournata, a ten trafił z kola.

Martwiące było zwłaszcza to, że z każdą minutą coraz lepiej bronił Ivan Pešić. Tę pierwszą połowę kielczanie minimalnie jeszcze wygrali, ale później zaczęły się problemy.

Ledwie bowiem zaczęła się druga, a HBC Nantes po raz pierwszy w tym spotkaniu objęło prowadzenie. Ayoub Abdi niemal w każdym meczu z Industrią błyszczał, tu też zaczął karcić ją dynamicznymi wejściami i rzutami. Choć on też przesadził, mógł trafić na dwie bramki przewagi w kontrze, a posłał piłkę nad poprzeczką. A chwilę później rzucił z sześciu metrów prosto w twarz Klemena Ferlina - dostał dwie minuty kary.

Theo Monar w meczu HBC Nantes - Industria Kielce Emilian Baldow/Icon Sport Newspix.pl

Industria wyrównała, ale nie potrafiła odskoczyć. Nieskuteczny był Szymon Sićko, a przecież trudno komuś innemu w kieleckiej drużynie stworzyć zagrożenie z drugiej linii. Choć w ważnych chwilach tę rolę przejmował Alex Dujszebajew.

Jeśli ktoś miał w tym meczu odskoczyć, to raczej gospodarze - tak to wyglądało na boisku. A wtedy inne zdanie wyraził Ferlin - Słoweniec zaczął bronić genialnie. Industria wyprowadzała kontry, na kwadrans przed końcem prowadziła już 25:22. A to coś znaczyło.

Później przewaga kielczan wynosiła nawet cztery bramki (27:23), ale to wciąż nie gwarantowało sukcesu. Zwłaszcza, że do syreny zostało jeszcze ponad 10 minut.

Kielce miały w bramce fenomenalnego Ferlina, a w ataku Alexa Dujszebajewa, którego jednak rywale zaczęli bardzo dokładnie i wysoko pilnować. Rzutowej roli reprezentanta Hiszpana nie potrafił przejąć tym razem Vlah, ale to Słoweniec w ważnym momencie dograł na koło do Arcioma Karalioka. A w 56. minucie goście odskoczyli na 30:25, ze skrzydła cudownie rzucił Moryto. Tę bramkę EHF uzna pewnie za trafienie kolejki. A może i całej rundy.

I tego kielczanie już z rąk nie wypuścili, choć po pudłach Piotra Jarosiewicza i Aleksa Vlaha zrobiło się znów nerwowo. Wygrali w Nantes 33:29, awansowali na piąte miejsce. Właśnie przed wicemistrza Francji.

Kolejny mecz Industria zagra 19 lutego z mistrzem Węgier - One Veszprem HC.

Minutowy zapis relacji z meczu HBC Nantes - Industria Kielce można przeczytać TUTAJ.

HBC Nantes - Industria Kielce 29:33 (16:17)

Nantes: Biosca (1/11 - 9 proc.), Pesić (11/34 - 32 proc.) - Leopold 8 (4/4 z karnych), Tournat 5, Abdi 5, Minne 4, Bos 3, Avelange 2, Yoshida 1, Ovnicek 1, Terrafeta, Rivera, Odriozola, Henry, Wenkegheu Tchambou Mouko.

Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 4/4.

Industria: Ferlin (16/43 - 37 proc.), Morawski (0/2 - 0 proc.) - A. Dujszebajew 7, Sićko 5 (4/4 z karnych), Moryto 5, Jarosiewicz 4, Karaliok 3, Maqueda 2, D. Dujszebajew 2, Monar 2, Jędraszczyk 1, Vlah 1, Nahi 1, Rogulski.

Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 4/4.

Arkadiusz Moryto Grzegorz Wajda/REPORTER East News

