To koniec dla Pepa Guardioli. Jego związek rozpadł się po 30 latach

Pep Guardiola i jego żona, Cristina, nie są już razem. Para ogłosiła, że po 30 wspólnie spędzonych latach przyszedł czas na to, by się rozstać. Jak się okazało, decyzja o ich rozstaniu zapadła już w grudniu 2024 roku, gdy małżeństwo przebywało w Hiszpanii. Zapewniają, że ich relacje pozostają przyjacielskie. To koniec długiej i pięknej przygody.