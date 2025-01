Świątek wygrała, a potem padły ważne słowa. Triumf zadedykowany wyjątkowej osobie

Brytyjka zupełnie nie mogła znaleźć sposoby na Świątek i raszynianka pokonała ją 6:1, 6:0 czyli - jak to się mawia w żargonie tenisowym - druga rakieta globu zaliczyła tzw. "bagietkę" oraz "bajgla". Znaczące było również to, co 23-latka zrobiła tuż po zakończeniu starcia.

Iga Świątek zadedykowała triumf nad Raducanu dziadkowi. "Bez niego by mnie tu nie było"

"Zawsze chciałam zadedykować jakiś turniej dziadkowi, ale nigdy mi to nie przyszło do głowy, bo nie mam zbyt dużej wyobraźni i nie jestem kreatywna" - przyznała potem bez bicia w rozmowie z Eurosportem Iga Świątek .

"Myślę, że czwarta runda to jest już dobry wynik, więc ten turniej i moja gra zasługują już na to, bym mogła je komuś zadedykować" - kontynuowała. "Gdyby nie on, to by mnie tutaj nie było. Zawsze wierzył, że mogę osiągać wspaniałe rzeczy na korcie" - skwitowała.