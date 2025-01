Poznaliśmy rywalkę Świątek w czwartej rundzie. To rewelacja tegorocznego Australian Open

Spotkanie Igi Świątek z Emmą Raducanu budziło większe emocje, a to dlatego, że na korcie pojawiły się dwie wielkoszlemowe mistrzynie, które wygrywały US Open rok po roku. W sezonie 2021 dokonała tego Brytyjka, a 12 miesięcy później także Polka. Różnica między obiema tenisistkami polega jednak na tym, że oprócz tego raszynianka ma jednak jeszcze cztery tytuły wywalczone w Roland Garros oraz na dobre zadomowiła się w czołówce rankingu, będąc liderką zestawienia przez 125 tygodni. I niewykluczone, że po turnieju w Melbourne wróci na szczyt kobiecego tenisa , bo póki co prezentuje się kapitalnie podczas Australian Open.

Dzisiaj o świetnej dyspozycji naszej reprezentantki boleśnie przekonała się zawodniczka z Wielkiej Brytanii. Emma robiła co mogła, by zaczepić się na grę na starcie obu setów. 23-latka konsekwentnie zabierała jej jednak wszelkie argumenty do nawiązania wyrównanej rywalizacji. Iga dominowała swoją przeciwniczkę na korcie, nieustannie wywierała presję. Jej gra ocierała się o perfekcję. W konsekwencji doszło do pogromu - 6:1, 6:0 po zaledwie 70 minutach.