Nagła decyzja Małysza przed finałem WOŚP. Owsiak się tego nie spodziewał

Adam Małysz nie zagra z WOŚP. Wsparł inną fundację

Na ciekawy krok zdecydował się Adam Małysz . Były skoczek narciarski i obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego postanowił pomóc potrzebującym w inny sposób i... wsparł inną fundację . Mowa o Fundacji Szczęśliwej Drogi, która we współpracy z marką Hormann i Tatrzańskim Związkiem Narciarskim zorganizowała akcję "Skok do Życia" . Środki zebrane z licytacji zostaną przekazane na konto fundacji, która wspiera młode osoby, które stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu po opuszczeniu domu dziecka.

"Spokojna muzyka, przyciemnione światła, pyszne, aromatyczne jedzenie, a po drugiej stronie stolika... ON. Legenda. Mistrz. Orzeł z Wisły. Spełnij swoje marzenie i zjedz kolację z Adamem Małyszem - jednym z najważniejszych polskich sportowców przełomu XX i XXI wieku, który na stałe wrył się w nasze serca i zapisał się na kartach historii. To czas wyłącznie dla Was, gdy możecie porozmawiać o podniebnych lotach, trudach rajdowych zmagań czy przyszłości polskich sportów zimowych. Świetne jedzenie, rozbudzone wspaniałe wspomnienia, momenty wzruszeń czy szczerego śmiechu - to wszystko już na zawsze zostanie w Twoich wspomnieniach" - czytamy w opisie licytacji.