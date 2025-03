Smutny komunikat Bayernu Monachium. Nie żyje niespełna 19-letni piłkarz. "Myśli klubu są z rodziną"

Jiaxuan Guo był członkiem FC Bayern World Squad, projektu niemieckiego klubu, który wyłapuje i wspiera młode talenty na całym świecie. Młody obrońca podczas jednego z meczów sparingowych w Hiszpanii został uderzony kolanem w głowę. Po przewiezieniu go do szpitala lekarze stwierdzili śmierć mózgu z powodu niedotlenienia. W związku z prawem obowiązującym w tamtejszym kraju lekarze mogą w takich przypadkach odłączyć aparaturę podtrzymującą życie, co zamierzali zrobić. Z polecenia rodziców zawodnik został przeniesiony do Chin, gdzie miał kontynuować walkę o życie.

