Trenował z Bayernem, teraz walczy o życie. Rodzina ujawnia. "Śmierć mózgu"

Jiaxuan Guo to członek młodzieżowej reprezentacji Chin w piłce nożnej. Działacze jeszcze jakiś czas temu przewidywali, że wkrótce 18-latek stanie się kluczową postacią w drużynie seniorskiej. Nikogo nie może to jednak dziwić - w 2023 roku trenował on w Bayernie Monachium, a więc jednym z najmocniejszych klubów świata. Do tej pory nastolatkowi nie dane było zadebiutować w głównej kadrze. Co więcej, obecnie wszystko wskazuje na to, że Guo już nigdy nie doczeka się wyjścia na boisko po raz kolejny. Wszystko przez tragiczny wypadek, jaki miał miejsce niedawno.

