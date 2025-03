Wszystko jasne. Michał Probierz podjął kluczową decyzję

Trwają ostatnie szlify przed inauguracyjnym spotkaniem do eliminacji do mistrzostw świata w 2026 r. Dziś piłkarze Probierza mają ostatni trening na Stadionie Narodowym, a selekcjoner spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

- W bramce zacznie Łukasz Skorupski i mam nadzieję, że będzie to dobry wybór i będzie mocny punktem zespołu - zaznacza Probierz.

Mecz z Litwą zostanie rozegrany w piątek o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym. Selekcjoner na konferencji podkreślił, że obiekt jest bardzo dobrze przygotowany do rozpoczęcia eliminacji .

- Stadion spełnił wymagania, bo murawa jest w bardzo dobrym stanie. Do tego za bramkami mamy możliwość przeprowadzania rozgrzewek i jest to bardzo dobry pomysł. Fajnie, że udało się to zrobić - zaznacza Probierz.