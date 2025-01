Gorąco wokół PZPN. Jest stanowisko ws. interwencji premiera, jaśniej się nie da

Sytuacja co chwilę zmienia się jak w kalejdoskopie. We wtorek Tomasz Włodarczyk ujawnił, że w sprawę zaangażowali się premier Donald Tusk oraz minister Sławomir Nitras . Rzekomo chcieli oni pozostania kadry w stolicy. Chwilę później oficjalne oświadczenie wydał Polski Związek Piłki Nożnej. " Negocjacje z potencjalnymi gospodarzami meczów są na bardzo zaawansowanym etapie, który umożliwi - w najbliższym czasie - podjęcie ostatecznej decyzji " - mogliśmy przeczytać w jego najważniejszej części. O godzinie 17:00 rozpoczął się natomiast briefing z udziałem Łukasza Wachowskiego, sekretarza generalnego federacji.

Premier oraz minister sportu nie wywierają wpływu na PZPN. Plotki ukrócone

Działacz podczas spotkania został między innymi skonfrontowany z powyższymi plotkami, czyli rzekomym wpływem Donalda Tuska oraz Sławomira Nitrasa w proces negocjacji. "Ja takiego kontaktu nie miałem i nie sądzę, żeby ktokolwiek z naszych decydentów taki kontakt miał. PZPN w tym obszarze jest organizacją apolityczną. Nie staramy się komuś zrobić lepiej, żeby komuś zaszkodzić. Ja nie jestem do końca specjalistą od spraw polityki globalnej, ale z tego co się orientuję w Chorzowie oraz w Warszawie rządzą zbliżone do siebie osoby jeśli chodzi o ugrupowania polityczne. Nie patrzyliśmy na barwy polityczne kogokolwiek. Żadnej interwencji nie było. Na końcu jest chłodna kalkulacja biznesowa, która musi z naszej perspektywy się spinać, a na końcu kibic musi dostać dobry produkt" - stwierdził.