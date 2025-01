Lewandowski blisko końca kariery. Padła sensacyjna zapowiedź. Jest potwierdzenie

W niedzielny wieczór Robert Lewandowski świętował z Barceloną zdobycie Superpucharu Hiszpanii. To jego trzecie trofeum w barwach "Dumy Katalonii" i 29. w karierze. Mimo że 36-latek zbliża się do kresu przygody z profesjonalnym futbolem, można śmiało założyć, że lista jego triumfów jeszcze się wydłuży. - Stawiam tezę, że na wysokim, światowym poziomie Lewandowski może funkcjonować nawet do 40. roku życia - mówi w rozmowie z serwisem i.pl wybitny fizjolog, profesor Jan Chmura.