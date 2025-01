Fani tenisa, którzy zapewne dawno temu wykupili abonamenty na niedzielę 19 stycznia na Rod Laver Arena, mogli czuć się szczęściarzami. Cztery mecze, cztery wielkie nazwiska: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Carlos Alcaraz i król tego obiektu - Novak Djoković . Jeśli ktoś ma "Nole'a" zatrzymać przed finałem, to zwłaszcza Alcaraz - takie były głosy. Obaj mogą zmierzyć się już w ćwierćfinale, warunkiem były ich zwycięstwa w sesji popołudniowej i wieczornej.

Alcaraz i Jack Draper mieli zaś swój mecz zacząć nie przed 5.30, zaczęli po godz. 6 - to wszystko za sprawą niespodziewanej trzysetówki 20-latki z Florydy.

Australian Open. Carlos Alcaraz kontra Jack Draper w meczu o ćwierćfinał singla. Wyraźny faworyt na Rod Laver Arena

W czerwcu zeszłego roku, tuż przed Wimbledoem, obaj zmierzyli się na trawiastych kortach Queen's Clubu, tuż przed Wimbledonem. Była to próba generalna przed trzecim Wielkim Szlemem w tamtym roku. Kibice w Londynie wiwatowali, dawali upust swoim emocjom jeszcze na obiekcie, bo Draper niespodziewanie pokonał Hiszpana 7:6(3), 6:3 .

A później Carlos chwilę odpoczął i na Wimbledonie zgarnął główne trofeum, bijąc w finale Djokovicia. Draper zaś przegrał następne spotkanie, a w Wimbledonie zawiódł - odpadł w drugiej rundzie. Pokazał się za to z najlepszej strony dwa miesiące później w Nowym Jorku, dopiero w półfinale przegrał z Jannikiem Sinnerem .

Gdyby dla obu było to pierwsze spotkanie w turnieju, zapewne szanse Brytyjczyka byłyby oceniane znacznie wyżej. Dziś zaś analitycy oceniali je na kilkanaście procent, choć w trakcie pierwszego seta - nieco wzrosły. Powód? Przewidywane skrajne wyczerpanie 23-latka z Londynu. Wystarczy spojrzeć, jak to wyglądało do tej pory: