Szuka zwady z Igą Świątek, teraz zabrała głos. O to chodzi Collins

Collins nie unika skandali. "Każdy kibic dokłada swoją cegiełkę"

O Danielle Collins zrobiło się w ostatnim czasie niezwykle głośno. Szczyt internetowej popularności uzyskała w wyniku meczu drugiej rundy Australian Open, podczas którego Amerykanka pokonała Destanee Aiavę (7:6(4), 4:6, 6:2). 31-latka wykorzystała fakt, iż mierzy się z Australijką i przez całe spotkanie regularnie prowokowała kibiców zgromadzonych wokół kortu . Wykonywała kontrowersyjne gesty, za co została zbiorowo wybuczana.

W kolejnej rundzie Collins nie poszło już tak dobrze. Poległa w starciu z rodaczką Maddison Keys (4:6, 4:6). Porażkę przeżyła w akompaniamencie wyraźnej niechęci kibiców zgromadzonych na Rod Laver Arena. Po meczu 31-latka wyjawiła, skąd wzięła się jej zmiana w zachowaniu. "Jestem już u schyłku kariery, więc wspaniale, że mogę korzystać z takich okazji. Myślę, że podczas tego turnieju dostałam sześć różnych propozycji sponsorskich. To dla mnie świetny znak" - jak cytuje portal Wide World of Sports. "Oczywiście, jak mówiłam, każdy fan ma w tym swój udział. To było naprawdę błogosławieństwo" - dodała z wyraźnym uśmiechem i wbijając szpilkę w wygwizdujących ją kibiców.