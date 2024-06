W finałach nie mają sobie równych. Trudno uwierzyć, imponująca seria trwa

Eksperci oraz kibice przed sobotnim finałem Ligi Mistrzów nie mieli wątpliwości, która z drużyn jest faworytem do zdobycia najcenniejszego klubowego pucharu w Europie. Borussia Dortmund może i zachwyciła w półfinale z Paris Saint-Germain, kiedy to idealnie wykorzystywała każdą nadarzającą się okazję, ale to Real miał o wiele większe doświadczenie w starciach o wysoką stawkę. "Królewscy" moc w trudnych momentach pokazali w potyczce z Bayernem Monachium. Po stracie bramki na Estadio Santiago Bernabeu byli już jedną nogą za burtą tych prestiżowych rozgrywek. Do końca zachowali jednak spokój i po dwóch trafieniach Joselu wrócili z piekła do nieba.

