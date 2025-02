Wstydliwe odpadnięcie z Ligi Mistrzów. Media: Gwiazdy na wylocie, nadchodzi rewolucja

Manchester City bezradny w Madrycie. Media już "sprzedają" zawodników

Jedynego gola zdobyli w 92., dzięki dobiciu przez Nico Gonzaleza piłki odbitej od poprzeczki po strzale Omara Marmousha z rzutu wolnego. Przypudrowało to nieco rezultat, ale na pewno nie wrażenia wizualne z gry przyjezdnych. Wyglądali na całkowicie bezradnych, środek pola nie był w stanie przejąć kontroli nad boiskowymi wydarzeniami, a linia ataku także nie potrafiła się niczym wyróżnić. Nie było w środę ani jednego momentu, w którym "Los Blancos" mogli się martwić o kwestię awansu do 1/8 finału.

W tej fazie rozgrywek Manchesteru City ostatni raz zabrakło trzynaście lat temu. Media już zaczęły szukanie winnych, dlaczego zespół gra tak słabo. "Daily Star" podaje, że latem drużynę opuści aż ośmiu zawodników - Ederson, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Mateo Kovacić, Ilkay Guendogan, Ederson, John Stones i Jack Grealish. Do tego trzeba dodać brak powrotu z Milanu Kyle'a Walkera. "Daily Star" to tabloid, więc do jego informacji trzeba podchodzić z pewnym dystansem, ale z pewnością Pep Guardiola poszuka zmian, bo wygląda na to, że w obecnym kształcie City dobrnęło do ściany.