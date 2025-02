Kosmiczna oferta dla Pudzianowskiego. Od tych pieniędzy może zakręcić się w głowie

Mariusz Pudzianowski w Fame MMA? Zgodnie z informacjami, do jakich dokopali się polscy dziennikarze, to się dzieje. Legendarny już "Pudzian" przez wiele lat związany był z KSW, ale wszystko wskazuje na to, że więcej walk dla tej organizacji już nie stoczy. Co wpłynęło na zmianę postawy 48-latka, który jeszcze niedawno wykluczał szanse na debiut we freak fightach?