Wydarzenie, na które czekało wielu kibiców sportów zimowych, wreszcie wystartowało. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym rozpoczęły się od środowego oficjalnego treningu kobiet. Dzień później panie stanęły do kwalifikacji do zaplanowanego na piątek (28 lutego) indywidualnego konkursu. W czwartek na skoczni normalnej najlepiej poradziła sobie faworytka do medalu, Nika Prevc, która osiągnęła odległość 99,5 metra i zgarnęła świetne noty za styl. Druga była Anna Odeim Stroem (101,5 m), a trzecia Jacqueline Seifriedsberger (95 m).

