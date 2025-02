Barcelona ze szczęściem podczas "studniowej wojny". Hiszpanie ocenili losowanie Ligi Mistrzów

"Lepiej być nie mogło" - głosi pierwsza strona "Diario Sport", które wskazało przy okazji, że ogólna drabinka do finału jest dla "Barcy" relatywnie łatwa. Inny los spotkał Atletico i Real , które nie dość, że będą mierzyć się między sobą, to w dalszej perspektywie w ćwierćfinale mają przed sobą potencjalną potyczkę z Arsenalem.

Madrycki "As" skupił się oczywiście na derbach stolicy Hiszpanii, ale również odnotował, że los uśmiechnął się do "Blaugrany". "Marca" tymczasem uderzyła w mocny ton: "Wojna studniowa" - głosił tytuł z "jedynki", co jest oczywiście nawiązaniem do faktu, że tyle mniej więcej dni dzieli nas od finału LM.