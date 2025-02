Znów głośno o pobiciu piłkarza. Kibice Wisły Kraków są wściekli

Pod jego wpisem odezwali się kibice Wisły. Podkreślali, że nie zamierzają kibicować Puszczy m.in. z powodu sprawy Kewina Komara. Przypomnijmy, że bramkarz klubu z Niepołomic został pobity podczas festynu w Wiśniczu Małym w sierpniu 2023 r. Sportowe Fakty sugerowały wówczas, że w ramach porachunków zrobili to kibole Wisły Kraków, co okazało się nieprawdą.

Ostatecznie Puszcza pokonała Polonię po dogrywce 2:1, co skłoniło Królewskiego do kolejnej publikacji .

"Warto po ludzku przeprosić społeczność Wisły Kraków za pomówienia". Burza po bójce z udziałem Kewina Komara trwa

"Gratuluję zwycięstwa. Mogliście jednak w ramach pokazywania przykładu i uświadamiania jaką wagę mają słowa w szczególności te idiotycznie wypowiadane, zwrócić uwagę swojemu bramkarzowi, że warto po ludzku przeprosić społeczność Wisły Kraków za pomówienia z zeszłego roku. Po prostu przeprosić. Wymaga tego etyka i to, że zbiór kibiców Wisły Kraków to też ludzie z Niepołomic. Radziłbym to po prostu zrobić. W szczególności, że kosztowało to naszą społeczność bardzo wiele. Serdeczności. CDN nastąpi" - napisał Królewski.