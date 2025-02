Sensacyjna wiadomość z Trondheim. Polska wystawi drużynę w konkursie skoków

Polska wystawi drużynę kobiet w konkursie skoków na mistrzostwach świata

Polska ekipa znalazła jednak sposób na to, by znaleźć się na liście startowej. Nasi działacze zabiegali o to, by do składu dołączyć Joannę Kil z kombinacji norweskiej. I to się udało, o czym poinformował Polski Związek Narciarski.