Syn Kliczki także zajmuje się sportem. Postawił na zupełnie inną dyscyplinę

Bracia Witalij i Władimir Kliczko to absolutne legendy ukraińskiego boksu. Panowie przez lata z dumą reprezentowali swój kraj na arenie międzynarodowej i odnosili naprawdę imponujące sukcesy. Jako pierwszy na sportową emeryturę postanowił przejść Witalij, który ostatnią walkę stoczył we wrześniu 2013 roku. Cztery lata później karierę zakończył jego brat.

Jednak nie boks. Maksym Kliczko już po debiucie w reprezentacji Ukrainy

Maksym Kliczko w porównaniu do ojca i wuja zdołał przekroczyć barierę 2 metrów wzrostu i postanowił wykorzystać swoje atuty w karierze sportowej. Zdecydował się bowiem na spróbowanie swoich sił w koszykówce. Mierzący obecnie 216 centymetrów nastolatek jakiś czas temu zadebiutował w kadrze U-20, a teraz wreszcie doczekał się debiutu w seniorskiej reprezentacji Ukrainy w koszykówce. Wystąpił on w meczu eliminacyjnym do EuroBasketu 2025 przeciwko Portugalii i pomógł swojej drużynie wygrać to spotkanie 88:60.