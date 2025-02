Piątek 21 lutego przyniósł wieści, na które czekali wszyscy fani europejskiego futbolu - to właśnie wówczas doszło bowiem do losowań kolejnych faz najważniejszych kontynentalnych rozgrywek, w tym m.in. Ligi Mistrzów .

W przypadku Champions League można mówić o co najmniej kilku wielkich hitach - m.in. rywalizacjach PSG i Liverpoolu, Bayernu i Bayeru oraz o madryckich zmaganiach Atletico i Realu. Los, jak się zdaje, był nieco łaskawszy chociażby dla FC Barcelona , która zagra z Benficą .

"Blaugrana" w teorii jest zdecydowanym faworytem dwumeczu, choć należy pamiętać, że "Orły" całkiem niedawno strzeliły wicemistrzom Hiszpanii cztery gole w niezwykle widowiskowym - a momentami też mocno kuriozalnym - spotkaniu na Estadio da Luz . Do tego wszystkiego niespodziewanie terminarz zaczął działać na niekorzyść podopiecznych Hansiego Flicka .

FC Barcelona z napiętym terminarzem gier. Lewandowski będzie musiał zasiąść na ławce rezerwowych?

Wszystko to ma związek z decyzją LaLigi dotyczącą daty meczu " Barcy " z Realem Sociedad w ramach 26. kolejki Primera Division - pierwotnie spotkanie miało odbyć się 1 marca, ale zostało przesunięte na kolejny dzień. To zaś sprawia, że między zmaganiami z klubem z Kraju Basków a pierwszym starciem z Benficą "Duma Katalonii" będzie mieć jedynie dwa pełne dni przerwy, bowiem FCB zmierzy się z lizbończykami dokładnie 5 marca.

To wszystko może oznaczać, że Flick będzie zmuszony odsunąć od wyjściowej jedenastki na potyczkę z "Biało-Niebieskimi" kilku naprawdę istotnych graczy po to, by móc wyjść pełnym sił "pierwszym garniturem" na Champions League. O ile np. Wojciech Szczęsny jako bramkarz mógłby zaliczyć występ zarówno 2, jak i 5 marca, o tyle Robert Lewandowski może zasiąść na ławce rezerwowych w pierwszym przypadku...