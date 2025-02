Niebywały wyczyn Skorupskiego. Znów powstrzymał giganta, Włosi zachwyceni Polakiem

Bologna odwróciła losy starcia z Milanem. Skorupski znów jednym z bohaterów

Mecz był jednak wyrównany, a w gospodarzach silna wiara w to, że losy rywalizacji da się odwrócić. Bologna po zmianie stron błyskawicznie doprowadziła do wyrównania, a konkretnie zrobił to Santiago Castro. "Rossoneri" wyraźnie opadali z sił, a nawet kiedy udawało im się dochodzić do okazji bramkowych, na drodze stawał im Skorupski.