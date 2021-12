Dla mistrza świata z 2018 roku były to bramki numer 30 i 31 w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzów. W wieku niespełna 23 lat francuski strzelec wyprzedza już takie tuzy futbolu jak Wayne Rooney (30 bramek), Kaka (30), Samuel Eto'o (30), Patrick Kluivert, David Trezeguet czy Roy Makkay (wszyscy 29).

62-letni rekord

To kolejny rekord pobity przez świetnego piłkarza w młodym wieku. Wcześniej w lidze francuskiej pobił rekord, który wytrzymał... 62 lata! Chodziło o zdobycie 50 goli w rozgrywkach Ligue 1. Mbappe taki wynik osiągnął w wieku 20 lat, 2 miesięcy i 3 dni, a było to w lutym 2019 roku. Pobił wtedy osiągnięcie należące wcześniej przez długi czas do napastnika AS Saint-Etienne Rachida Mekhloufiego. Ten liczbę 50 bramek w najwyższej klasie rozgrywkowej nad Sekwaną zaliczył w 1957 roku w wieku 20 lat, 4 miesięcy i 25 dni. Pewnie śrubowałby kolejne rekordy, na koncie miałby medal mistrzostw świata, gdyby nie krwawa wojna domowa o niepodległość Algierii, tocząca się w drugiej połowie lat 50. i na początku 60. ubiegłego wieku, która kosztowała życie około 200 tys. ludzi, głównie Algierczyków.

Algierska drużyna wolności

Mekhloufi, jako jeden z najlepszych napastników na francuskich boiskach miał reprezentować Francje na mistrzostwach świata w 1958 roku, które odbyły się na boiskach Szwecji. "Trójkolorowi" osiągnęli tam historyczny sukces, bo po raz pierwszy udało im się awansować do półfinału mundialu, gdzie ostatecznie skończyli na 3 miejscu.

Być może byłoby lepiej, gdyby nie bezprecedensowa decyzja kilku zawodników o algierskich korzeniach, z Mekhloufim na czele, którzy mimo przygotowań do finałów MŚ potajemnie opuścili Francję, zerwali zawodowe kontrakty i udali się do Tunisu, gdzie wzmocnili "drużynę wolności FLN", która wspierała walkę Algierczyków o niepodległość. Mekhloufi, najlepszy snajper w historii AS Saint-Etienne ze 192 bramkami na koncie, zamiast goli na MŚ zdobywał je grając w... Polsce.

Tamta "drużyna wolności FLN" z Algierii w czerwcu 1959 roku zmierzyła się w Łodzi z ówczesnym mistrzem naszego kraju Łódzkim Klubem Sportowym i przegrała 4-5. Mekhloufi zdobył dla swojego zespołu jedną z bramek. Potem wrócił do Francji, żeby dalej strzelać dla AS Saint-Etienne. W 1982 roku był w sztabie szkoleniowym, który prowadził Algierię na MŚ w Hiszpanii, gdzie "Lisy Pustyni" były jedną z rewelacji, pokonując m.in. ówczesnego mistrza Europy RFN 2-1.

Kabylskie pochodzenie Mbappe

Co do Mbappe, to też ma algierskie czy raczej kabylskie pochodzenie. Kabylowie, to rdzenna ludność zamieszkująca Algierię, Arabów uważają za najeźdźców. Z tej nacji pochodzą tacy zawodnicy, jak sam Zinedine Zidane, Karim Benzema czy Samir Nasri. Matka Kyliana - Fayza Lamari jest Kabylką, wielu z nich mieszka we Francji. Sama z powodzeniem uprawiała sport grając w piłkę ręczną w podparyskim klubie AS Bondy. Dodajmy, że z największym klubem Kabylów, który nowsi nazwę JS Kabylie mocno związany jest polski trener Stefan Żywotko, który pracował tam przez prawie 14 lat w okresie 1977-1991, zdobywając kolejne mistrzostwa kraju, w sumie 7 i dwa razy sięgając po klubowe mistrzostwo kontynentu (1981, 1990). Jest tam żywą legendą. 9 stycznia pan Stefan skończy... 102 lata!

Michał Zichlarz

