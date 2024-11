Każdy mówi o Lewandowskim, a tu popis Zielińskiego. Wielkie wyróżnienie dla Polaka

Polsce kibice w ostatnich tygodniach nie mieli zbyt wielu powodów do radości. Kadra pod wodzą Michała Probierza spadła z najwyższej dywizji Ligi Narodów UEFA i niestety póki co nie ma perspektyw na lepsze jutro. Humor miłośnikom futbolu z kraju nad Wisłą poprawili we wtorek jednak dwie gwiazdy "Biało-Czerwonych". Głośno jest zwłaszcza o Robercie Lewandowskim. Kapitan reprezentacji dokonał historycznego wyczynu, bo od kilkunastu godzin cieszy się trzycyfrową liczbą trafień zdobytych w Champions League. Reklama

Z uśmiechem na twarzy boisko 26 listopada opuszczał także jego kolega, z którym często występuje z orzełkiem na piersi. Mowa o coraz bardziej zadomawiającym się w Interze Piotrze Zielińskim. Pomocnik otrzymał szansę od trenera i rozegrał całą potyczkę przeciwko RB Lipsk. 30-latek miejscowym sympatykom dał mnóstwo powodów do radości. To właśnie między innymi dzięki dobrej postawie popularnego "Zielka" gospodarze zainkasowali trzy punkty do tabeli, pokonując Niemców 1:0.

Dobra postawa Polaka nie uszła uwadze organizatorom rozgrywek. Ci wręczyli mu prestiżową statuetkę MVP. A naprawdę było za co. Miał on ponad dziewięćdziesiąt procent celnych podań oraz zaliczył ponad siedemdziesiąt kontaktów z piłką. Do pełni szczęścia zabrakło tylko bramki, ale nawet pomimo jej braku nasz rodak wrócił do domu z okazałym trofeum. Jego radość na oficjalnym profilu pokazał zespół z Mediolanu. "Zasłużyłeś na to" - brzmiał podpis zdjęcia.

Inter idzie jak burza. Piotr Zieliński zachwyca coraz bardziej

"Wspaniale jest wygrać w Lidze Mistrzów. W tych rozgrywkach zawsze jest trudno, ale lepiej się gra przed własnymi kibicami. Lipsk to zespół wymagający pod względem fizycznym, zużyliśmy dużo energii i w końcówce trochę cierpieliśmy, ale dobrze sobie poradziliśmy, aby utrzymać wynik. Bycie na szczycie tabeli jest genialne, radzimy sobie naprawdę dobrze: jesteśmy szczęśliwi, ale wiemy, że do zakwalifikowania się do czołowej ósemki pozostały jeszcze trzy mecze" - przekazał z kolei sam piłkarz na łamach "Inter.it". Reklama

Kibice również są zachwyceni. Nie może być inaczej, skoro Inter plasuje się na czele tabeli Champions League. Włosi są niepokonani po pięciu spotkaniach. Punkty zabrał im tylko Manchester City. We wrześniu bezbramkowym remisem zakończyło się starcie obu tych ekip w Anglii.

