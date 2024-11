Robert Lewandowski wreszcie to zrobił, magiczna bariera przekroczona. Polak jedną z trzech legend

Robert Lewandowski pracował na to 13 lat. Polak w panteonie piłkarskich gwiazd

Swoje podboje kontynuował już jako zawodnik FC Barcelona. Ponowne spotkanie z Hansim Flickiem - z którym święcił triumfy w Monachium - dało "Lewemu" drugie piłkarskie życie. Na początku sezonu 2024/2025 Polak pokazał się jako najskuteczniejszy snajper Europy. W pierwszych czterech kolejkach nowej fazy ligowej Ligi Mistrzów ustrzelił aż pięć bramek. To oznaczało, że miał już na koncie łącznie aż 99 goli w tych rozgrywkach. Nie ulegało wątpliwości, na co poluje 36-latek. Okrągła "setka" była jego wielkim celem: w przeszłości tę barierę przekroczyli tylko Cristiano Ronaldo (140 goli) oraz Lionel Messi (129 trafień). Tym samym dzięki ostatniej bramce Polak znalazł się w prawdziwym panteonie piłkarskich sław.

Lewandowski nie zawiódł z karnego, historyczny moment!

W meczu ze Stade Brest nie musieliśmy długo czekać na eksplozję radości. Już w dziesiątej minucie meczu Lewandowski wywalczył rzut karny, gdy sfaulował go bramkarz przeciwników. Do stałego fragmentu gry podszedł sam poszkodowany i pewnym, płaskim strzałem nie dał szans Marco Bizotowi. Tym samym 36-latek dołączył do Cristiano Ronaldo i Leo Messiego w gronie zawodników z co najmniej setką bramek w Lidze Mistrzów!