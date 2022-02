Chelsea broni zwycięstwa w Lidze Mistrzów. W 1/8 finału ma teoretycznie łatwą przeszkodę, ale francuzi na pewno nie zamierzają się poddawać.

"The Blues" są jednak zdecydowanymi faworytami. Lille bowiem prezentuje się w tym sezonie dużo słabiej, niż w poprzednim, gdy niespodziewanie zdobyło mistrzostwo Francji. Tym razem znajduje się dopiero na 11. pozycji w Ligue 1.

W walkę o mistrzostwo swojego kraju nie jest też raczej zamieszana Chelsea. Choć zajmuje trzecią pozycję, to traci aż 13 punktów do Manchesteru City i siedem do Liverpoolu. "The Blues" bardziej muszą spoglądać w dół, aby nie dać się dogonić rywalom, niż myśleć o awansie na wyższe miejsca.

Skoro Chelsea ma już duże straty do pierwszych dwóch miejsc w Premier League, to może się skupić na Lidze Mistrzów. Chce udowodnić, że ubiegłoroczny triumf nie był przypadkowy i zamierza powalczyć, aby zajść jak najdalej.

Liga Mistrzów. Składy na mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów Chelsea - Lille:

Chelsea: Mendy - Thiago Silva, Ruediger, Christensen - Azpilicueta, Kovačić, Kanté, Alonso - Ziyech, Havertz, Pulišić

Lille: Jardim - Zeki Çelik, Fonte, Botman, Tiago Djaló - André, Xeka, Onana - Bamba, David, Renato Sanches

Liga Mistrzów. Gdzie oglądać Chelsea - Lille? Transmisja