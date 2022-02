Nietypowa historia miłości "chorwackiej Shakiry" i piłkarza Chelsea: od ołtarza do ołtarza

Oprac.: Tomasz Brożek Liga Mistrzów

Jest nazywana "chorwacką Shakirą". Od dziecka marzyła o tym, by być bogata i sławna, a dziś realizuje swój sen u boku piłkarza Chelsea - Mateo Kovačicia . Historia ich miłości jest dość niecodzienna, ponieważ para zakochała się w sobie w... kościele. Izabel Andrijanić prowadzi własny biznes i wspiera chorwackiego pomocnika, który przygotowuje się do meczu Ligi Mistrzów, Chelsea - Lille. Transmisja meczu 1/8 finału o godz. 21 w Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

Zdjęcie Pomocnik Chelsea Mateo Kovacic i jego żona Izabel podczas ich ślubu w 2017 roku / Press Association / Jurica Galoic/PIXSELL / East News