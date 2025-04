Szymon Marciniak nie pojawi się w pierwszych meczach półfinałowych Ligi Mistrzów, ale to nie oznacza, że nie będzie żadnego polskiego akcentu. Polski Związek Piłki Nożnej podał, że takowego możemy się spodziewać we wtorkowy wieczór w Londynie. Arsenal podejmie Paris Saint-Germain. "To jedna z najbardziej prestiżowych nominacji dla polskich obserwatorów w historii" - czytamy.