Lewandowski skreślony. I kolejne złe wieści dla Barcelony. Chodzi o innego Polaka

W tym momencie nie wiadomo, kiedy Robert Lewandowski wróci na boisko. Polski napastnik polował na swoją setną bramkę w koszulce FC Barcelona i właśnie w takim momencie doznał kontuzji, która wyeliminuje go z gry na kilka tygodni.

W kadrze Interu Mediolan również znajduje się dwóch Polaków. Zarówno Nicola Zalewski jak i Piotr Zieliński w ostatnim czasie mieli problemy z kontuzjami. Pierwszy z wymienionych ma to już za sobą i zagrał w środowym półfinale Pucharu Włoch przeciwko AC Milan . Inter przegrał to spotkanie 0:3 i odpadł z rozgrywek, tracąc szansę na potrójną koronę.

Co z Piotrem Zielińśkim? Włosi informują. Już wiadomo, czy zagra z Barceloną

Piotr Zieliński natomiast wciąż nie wrócił na boisko. Portal fcinter1908.it poinformował, że zarówno Piotr Zieliński, jak i Denzel Dumfries, będą gotowi do gry już w niedzielnym meczu ligowym przeciwko AS Roma. Oznacza to, że w środę w Barcelonie Simone Inzaghi również będzie mógł skorzystać z ich usług.