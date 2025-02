Boniek bez ogródek o reprezentancie Polski, wszystko po meczu Ligi Mistrzów. "Przesada"

Moder chwalony, a tu nagle wkroczył Boniek. "Nikogo nigdzie nie schował"

Dużo dobrego o jego postawie miał do powiedzenia m.in. Robert Podoliński , który był jednym z gości Michała Pola w studiu "Kanału Sportowego". " Kuba Moder schował Reijndersa do kieszeni, a przy Fofanie wyglądał jak demon prędkości " - padło m.in. podczas pomeczowej dyskusji. Stwierdzenia tego nie puścił mimo uszu Zbigniew Boniek , wiceprzewodniczący UEFA i były prezes PZPN oraz były piłkarz.

Tym samym docenił on grę 25-latka, ale jednocześnie stonował nieco nastrój wokół futbolisty. Rewanżowa potyczka, do której odniósł się Boniek , została zaplanowana na 18 lutego. Triumfator dwumeczu w 1/8 finału Ligi Mistrzów zmierzy się z Interem Mediolan lub Arsenalem .

Jakub Moder dopiero co związał się z Feyenoordem

Jakub Moder to nowy nabytek Feyenoordu, który do "Klubu znad Mozy" dołączył oficjalnie 20 stycznia. Wcześniej Polak reprezentował barwy angielskiego Brighton, natomiast w ostatnim czasie pełnił on wśród "Mew" funkcję głębokiego rezerwowego. Zmiana barw to dla pomocnika wielka szansa na zbudowanie swej kariery na nowo, którą jak na razie zdaje się wykorzystywać.