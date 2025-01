Szokujący transfer i tragedia po 3 minutach. Kuriozalna wpadka nowego nabytku Manchesteru City

Możliwe, że Pep Guardiola nie wystawiłby Abdukodira Khusanova w pierwszym składzie na mecz z Chelsea FC, gdyby kilka dni wcześniej Kyle Walker nie odszedł do AC Milan . Młody Uzbek znalazł się jednak w wyjściowej jedenastce i... nie wyszło dobrze.

Koszmar Khusanova w debiucie. "Asysta" przy golu dla Chelsea

Po upływie zaledwie trzech minut Khusanov zanotował olbrzymią wpadkę. Chciał podać piłkę głową do swojego bramkarza, ale zrobił to zbyt lekko. Piłka nie doleciała do Edersona i została przejęta przez piłkarzy Chelsea. Chwilę później Noni Madueke zdobył gola na 1:0.