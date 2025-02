Polski bramkarz na celowniku. Uderzają po meczu Ligi Mistrzów. "Nie zdołał"

W środowy późny wieczór poznaliśmy komplet wyników w meczach 1/16 finału Ligi Mistrzów. W trudnej sytuacji przed przyszłotygodniowymi rewanżami jest m.in. AS Monaco, które na własnym stadionie przegrało z Benfiką 0:1. Zespół z Księstwa nie pokazał w tym spotkaniu nic szczególnego, co odzwierciedla wynik. Nie do końca pozytywne oceny zebrał również bramkarz monakijczyków, Radosław Majecki.