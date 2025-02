Fortuna dla gwiazdy po przejściach

Doyle za punkt może dostać około 13 tysięcy złotych , jednakże w każdym spotkaniu musi przekroczyć dwucyfrową zdobycz punktową. Nieważne, czy z bonusami, czy bez - to jest główny warunek wysokich zarobków 39-latka. Nic w tym dziwnego, ponieważ we Włókniarzu nauczyli się na błędach. Tym bardziej że Doyle ma być numerem jeden w drużynie.

Większość kibiców i prezesów nie podchodzi jednak z tak dużym optymizmem. Australijczyk jest po bardzo groźnej kontuzji. W zeszłym roku przeszedł rekonstrukcję barku , a kontuzja wykluczyła go z dalszych startów już w maju. To najbardziej odstraszało resztę przed przeprowadzeniem tego transferu. Mistrz świata w ostatnich latach miał masę upadków. W takim wypadku aż się prosi o kolejną kontuzję i dramat drużyny opartej głównie na nim.

Tłum wysłuchał mistrza świata, zadeklarował walkę o play-off

Sam zainteresowany postanowił uspokoić tych najwierniejszych, którzy przyszli w ostatni weekend do Galerii Jurajskiej w Częstochowie. - Z moim zdrowiem wszystko już w porządku . Nie odczuwam żadnego dyskomfortu i normalnie przygotowuję się do sezonu - powiedział w trakcie prezentacji drużyny Tomaszowi Lorkowi.

Nowy zawodnik Krono-Plast Włókniarza zadeklarował nawet, jaki będzie cel zespołu na nowy sezon. Niektórym opadła szczęka. Ekipa jest typowana raczej do walki o utrzymanie, aniżeli do walki o medale. - Znam chłopaków z Włókniarza i wiem co potrafią. To jest ekipa z potencjałem i mam nadzieję, że skończymy rundę zasadniczą w czołowej czwórce, co pozwoli nam awansować do fazy play-off - zakończył.