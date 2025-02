Sytuacja wokół Roberta Lewandowskiego zrobiła się naprawdę gorąca - przynajmniej w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów. Dzięki świetnym występom FC Barcelona w fazie ligowej Champions League Polak nie musi walczyć wraz z kolegami w dwumeczu o awans do 1/8 finału. I mógł tylko bezradnie patrzeć, jak w tym tygodniu jego najgroźniejsi rywale trafiali do siatki. Walka o tytuł najskuteczniejszego piłkarza LM będzie niezwykle zacięta, co pozwala stwierdzić rzut oka na oficjalny portal UEFA.