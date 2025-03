To zaś prawie na pewno oznacza rozbrat "Barcy" z Inakim Peną , który nie zechce być "tym trzecim". "Blaugrana" w dalszej perspektywie chce jednak zapolować na jeszcze jednego golkipera, który przejąłby pałeczkę po - mimo wszystko niemłodych - Niemcu oraz Polaku.

Szczęsny i ter Stegen muszą zostać kiedyś zastąpieni. Barcelona ma tu mocnego kandydata

Jak wskazuje Lluis Miguelsanz, dziennikarz "Diario Sport", wysoko na liście preferowanych wyborów jest w tym przypadku Bart Verbruggen , obecnie związany z angielskim Brighton reprezentant Holandii, który zarówno w kadrze, jak i klubie, jest absolutnym pewniakiem do rozgrywania pełnych 90 minut w kolejnych starciach.

Kiedy taki potencjalny transferowy hit mógłby zostać sfinalizowany? Latem 2026 roku, natomiast pewne jest, że Barcelona będzie musiała wówczas sięgnąć nieco głębiej do kieszeni, bo obecna umowa Verbruggena z "Mewami" ważna jest aż do końca czerwca 2028, a ekipa z "The Amex" zdaje sobie sprawę, że może otrzymać za swego zawodnika naprawdę niemałe pieniądze.